Politie vindt grote hoeveel cocaïne en geld in Amsterdamse woning

Afgelopen woensdagavond zijn twee mannen uit Amsterdam in de leeftijd van 25 en 34 jaar in een woning aan de IJdoornlaan in Amsterdam aangehouden op verdenking van het bezit van een grote hoeveelheid harddrugs. Dit meldt de politie vrijdag.