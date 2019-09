Vrouw aangehouden na steekincident in woning

In een woning aan de Gedempte Sloot in Den Haag heeft de politie op zaterdag 21 september na een melding van een steekincident een 27-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. De 28-jarige bewoner raakte hierbij gewond. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Omstreeks 07.10 uur kreeg de politie de melding van een steekincident in een woning aan de Gedempte Sloot. Agenten gingen naar deze melding toe. In de woning troffen zij een gewonde man aan en een vrouw. De vrouw werd direct aangehouden. Het mannelijke slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en wordt daar behandeld aan zijn verwondingen. Vermoedelijk ligt de oorzaak van de steekpartij in de relationele sfeer.