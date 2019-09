Dronken bestuurder van de weg gehaald

Omstreeks 19.45 uur kreeg de meldkamer melding dat er personen die vermoedelijk te veel gedronken hadden in een auto waren gestapt. Een getuige die achter de auto bleef rijden vertelde de meldkamercentralist dat de auto met hoge snelheid in de richting van Colijnsplaat reed. Via de Noordlangeweg ging de bestuurder naar de Deltaweg en de Zeelandbrug. De auto reed slingerend over de weg en kwam meerdere malen in de berm en op de andere weghelft terecht. Ook raakte de auto bijna een fietser. Onderweg zou de automobilist in Kortgene ook nog een verkeerspaal omver hebben gereden. Op de Weg naar de Val (Zierikzee) zette een agent de politiewagen voor de personenauto om deze te stoppen. De bestuurder en bijrijdster zijn aangehouden voor verder onderzoek. Op het politiebureau is een blaastest afgenomen. De bestuurder blies 1340 ug/l.