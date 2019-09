Brand bij recyclingsbedrijf

Bij een recyclingsbedrijf aan de in Emmen is zondagavond een grote brand uitgebroken.

De brand is door nog onbekende oorzaak uitgebroken in een storthal van het bedrijf. Wat voor afval er in brand staat is niet bekend.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. De veiligheidsregio Drenthe heeft een waarschuwing doen uitgaan om ramen en deuren te sluiten als men last heeft van de rook.