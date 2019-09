‘Rasta-overvaller’ verdacht van negen overvallen

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 52-jarige Eindhovenaar van het plegen van negen overvallen in de regio Eindhoven. Begin dit jaar werden winkeliers in Eindhoven en omgeving opgeschrikt door een reeks overvallen. Meerdere keren werd daarbij gesproken over een lange, negroïde man met dreadlocks. Al gauw werd in de media daarom gesproken over de ‘rasta-overvaller’.