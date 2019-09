Dakdekkers beschoten, twee mensen aangehouden

Enkele dakdekkers, welke op een woning aan de Marterhof aan het werk waren, zijn maandag in Etten-Leur door meerdere mensen onder vuur genomen. De politie heeft tot nu toe twee mensen aangehouden.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur. Nadat de werknemers onder vuur werden genomen, vluchten ze weg. Voor zover nu bekend raakte niemand gewond. Een slachtoffer heeft zich bij de politie gemeld. Andere slachtoffers zijn nog niet bij de politie bekend. In een woning aan de Egelhof zijn een man en een vrouw aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid.

Politieonderzoek

In de buurt van de woning aan de Masterhof en op nog enkele plaatsen in deze buurt heeft de politie enkele hulzen gevonden. Deze plaatsen zijn afgezet en een forensisch medewerker stelt een sporenonderzoek in. Aan de Egelhof zoekt de politie ook met een speciale vuurwapen hond. De politie verhoort ook diverse mensen, die getuigen zijn geweest van het voorval.