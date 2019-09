Ambtenaren boos en bezorgd over pensioen

Afgelopen week werd bekend dat de dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP verder is gezakt naar 88,6 procent. De angst voor een lager pensioen zit er onder de deelnemers van het grootste pensioenfonds van Nederland inmiddels goed in. 8 op de 10 ambtenaren maakt zich grote zorgen over het pensioen, blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl, een van de grootste online platforms voor ambtenaren.