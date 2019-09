Eis in hoger beroep: 20 jaar cel in dodelijke roofoverval in Tilburg

Tilburg Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep gevangenisstraffen van twintig jaar en negen jaar plus TBS met dwangverpleging geëist tegen twee mannen van 23 respectievelijk 24 jaar. Zij worden verdacht van een overval in Tilburg, waarbij in september 2015 een 48-jarige man om het leven kwam.