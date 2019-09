Man die Sinterklaas bedreigde krijgt straf

Dinsdag heeft de rechtbank Noord-Holland een man veroordeeld voor het bedreigen van de vertolker van Sinterklaas. 'In oktober 2018 heeft de man op Facebook twee afbeeldingen geplaatst. De vraag was of hij met deze afbeeldingen de vertolker van Sinterklaas tijdens de nationale intocht zou hebben bedreigd', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Pet met tekst ‘Sinterklaas sniper’

Op de eerste foto was verdachte zelf te zien terwijl hij een pet draagt met de tekst ‘Sinterklaas sniper’. De rechtbank oordeelde dat niet is komen vast te staan dat deze afbeelding is gezien door de vertolker van Sinterklaas en sprak verdachte vrij van bedreiging.

Bewerking foto John F. Kennedy

De andere afbeelding betrof een bewerking van een zeer bekende en veelgebruikte foto van John F. Kennedy, gemaakt op een moment vlak voordat hij werd vermoord door een scherpschutter. John F. Kennedy is op deze foto vervangen door een persoon die herkenbaar is als Sinterklaas. Bij de afbeelding plaatste de man de tekst: ‘Voor alle fragiele kolonisten is er deze versie zonder kinderen.’ De man verwees daarmee naar het bericht dat hij het jaar daarvoor op social media had geplaatst met de inhoud: ‘Zit niks anders op. We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen er getuigen van zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten?’

Doodsbedreiging

De man, activist en lid van een groepering die tot doel heeft de figuur van Zwarte Piet af te schaffen, vond dat sprake was van satire en beriep zich op zijn vrijheid van meningsuiting. De rechtbank oordeelde echter dat de man te ver is gegaan en dat deze afbeelding door de vertolker van Sinterklaas terecht is opgevat als doodsbedreiging. Het beroep op de vrijheid van meningsuiting ging in dit geval niet op. De rechtbank heeft de man een week voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, met een proeftijd van twee jaar. Ook is hem een geldboete van 500 euro opgelegd.