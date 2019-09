Man overleden na mogelijk healingssessie met hallucinerende middelen

Dinsdagnacht om omstreeks 03.00 uur is een onwel geworden persoon door bekenden van hem naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht.

Voor de deur van het ziekenhuis is hij, met hulp van verplegend personeel, gereanimeerd. De man is, met ademhaling, door de traumahelikopter naar een ziekenhuis in de omgeving gebracht.

Mogelijk heeft het slachtoffer in een woning in IJzendijke een zogenoemde ‘healing’ bijgewoond waarbij hallucinante producten zouden zijn gebruikt. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van zijn onwelwording, maar dat wordt nog door medici onderzocht. Omdat er verdachte omstandigheden waren in het verhaal van de getuigen, onderzoekt de politie de zaak eveneens. Er zijn vannacht twee plaatsen delict afgezet. Eén bij het ziekenhuis in Oostburg en één bij een woning in IJzendijke. De politie onderzocht daar sporen. Een 36-jarige man uit Terneuzen is aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij het incident. Van het slachtoffer is officieel nog geen identiteit vastgesteld.

Woensdagochtend is bekend geworden dat het slachtoffer is komen te overlijden in het ziekenhuis in Gent. De familie van het slachtoffer is nog niet in kennis gesteld, dus over zijn identiteit worden geen verdere mededelingen gedaan.