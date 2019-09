OM eist 5 jaar cel en tbs tegen ontuchtpleger Alem

Kinderporno

'Ook is hem seksueel binnendringen, heimelijk filmen en het vervaardigen en bezitten van kinderporno ten laste gelegd. Hij zou onder anderen logeetjes van zijn kinderen hebben aangeraakt en gefotografeerd terwijl ze sliepen', aldus het OM.

Flitsen

Het misbruik kwam op 25 juli 2018 aan het licht. Een destijds tienjarig meisje dat bij een dochter van de verdachte logeerde, merkte ’s nachts dat de verdachte de slaapkamer binnenkwam. Terwijl zij deed alsof ze sliep, zou hij ondergoed opzij hebben geschoven. Ze hoorde een camera klikken en zag flitsen. Ze vertelde dat thuis aan haar moeder, die daarop de politie informeerde.

Mobiele telefoon verdachte

Op 26 juli 2018 is de man aangehouden. Op een mobiele telefoon van de verdachte zijn twintig afbeeldingen van het meisje aangetroffen waarop ontuchtige handelingen te zien zouden zijn. Het onderzoek naar de ruim zestig gegevensdragers die in beslag zijn genomen, hebben geleid tot de identificatie van 24 slachtoffers.

'Ruime collectie gedownloade kinderporno'

Bij acht van hen is sprake van ontuchtige handelingen tijdens het logeren. Andere slachtoffers zijn (heimelijk) gefotografeerd of gefilmd bij de verdachte thuis of elders. Sommige afbeeldingen zouden door de 46-jarige zo zijn bewerkt dat ze een seksuele lading hebben gekregen. Behalve over ‘eigen’ materiaal zou hij ook hebben beschikt over een ‘ruime collectie’ gedownloade kinderporno.

Enorm veel impact

De zaak heeft enorm veel impact in het Gelderse dorp Alem, stelde de officier. Niet alleen op de ouders en de kinderen die het betreft, maar ook op ouders en kinderen die wellicht ook bij de verdachte over de vloer kwamen en niet weten of hun kind is gefilmd. Alle inwoners kennen wel iemand die getroffen is, volgens haar.

Vrijwilliger

'Waar eerst een vredig en sociaal saamhorig dorp kon rekenen op de gastvrijheid en hulpvaardigheid van de verdachte, kijkt men vanaf juli 2018 met een heel andere blik terug op alles wat hij voor zijn dorpsgenoten en hun kinderen heeft gedaan. Als vrijwilliger, als vriend, als buurman, als vader van de vriendinnen van hun dochters. De verdachte heeft het vertrouwen geschonden dat ouders en kinderen in hem hadden', zei de officier.

'Alleen maar verliezers'

Tijdens de rechtszaak in Zutphen, die twee dagen duurde, kwamen achter gesloten deuren ook de slachtoffers en ouders zelf aan het woord. 'De zaak kent alleen maar verliezers', aldus de officier in haar requisitoir. 'Maar wat we met de strafzaak wel kunnen bereiken is dat de verdachte zulke gevolgen nooit meer veroorzaakt, dat hij straf krijgt en wordt behandeld voor zijn stoornis(sen).' Behalve een celstraf en tbs met voorwaarden heeft het OM ook om een locatie- en contactverbod gevraagd.