Vijf jaar cel voor poging doodslag op motoragenten

Een 27-jarige man uit Geesteren moet 5 jaar naar de gevangenis omdat hij twee motoragenten van het leven probeerde te beroven op Tweede Kerstdag. 'Om aan een alcoholcontrole bij Borne te ontkomen sloeg de man op de vlucht voor de politie', zo meldt de rechtbank in Almelo vrijdag.

Inrijden op motoragenten

'In een levensgevaarlijke achtervolging reed hij meerdere keren met zijn auto op de motoragenten in. Om de man tot stoppen te dwingen zagen de agenten zich genoodzaakt om meerdere keren met het dienstwapen op de auto van de man te schieten', aldus de rechtbank.

Proeftijd

Naast de celstraf mag de man 6 jaar lang geen motorvoertuigen meer besturen en moet hij schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 3.300 euro. De man zat in zijn proeftijd voor een eerdere verkeersovertreding en heeft in Duitsland een gevangenisstraf van 3 jaar open staan.

Hogere straf

De rechtbank legt een hogere straf op dan de officier van justitie heeft geëist. Dat komt omdat de rechtbank oordeelt dat de man schuldig is aan poging tot doodslag op beide agenten, in plaats van een poging tot doodslag en een zware mishandeling met voorbedachten rade en gelet op de bijzondere ernst van de feiten in onderlinge samenhang bezien.

Blijft ontkennen

Verder weegt de rechtbank in het nadeel van de man mee dat hij - tegen beter weten in - geen verantwoording neemt voor zijn handelen. Hij blijft ontkennen dat hij de bestuurder van de auto was. Daarnaast liep de man in een proeftijd en ook dat hield hem niet tegen om opnieuw strafbare feiten te plegen.

Koste wat het kost

Door zijn daden heeft de man het leven van de twee motoragenten en de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht. Hij heeft koste wat het kost aan aanhouding willen ontkomen en heeft dit zwaarder laten wegen dan de veiligheid van de hem achtervolgende politieagenten en de verkeersveiligheid in het algemeen. Het is slechts een gelukkig toeval dat de gevolgen voor de motoragenten niet veel ernstiger zijn en dat er geen andere personen bij betrokken zijn geraakt. Dit gebeuren heeft zeer veel impact gehad op de betrokken agenten.