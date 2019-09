Brandweer Dirksland behaalt landstitel bij hoofklasse vaardigheidstoetsen in Schijndel

Op zaterdag 28 september reden brandweervoertuigen af en aan op bedrijventerrein Duin in Schijndel. Vanwege het 125-jarig bestaan van brandweer Schijndel mocht deze jubilerende brandweerpost de landelijke finale in de hoofdklasse van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) organiseren.

De zes overgebleven brandweerploegen namen deel aan deze vaardigheidstoets welke werd gehouden in het pand van Kooijmans Quality Tools aan de Duinweg in Schijndel. De wedstrijdploegen moesten zich voorafgaand aan de vaardigheidstoets melden op de brandweerkazerne aan de Kerkendijk in Schijndel. Vanaf daar werd men naar de uitgangsstelling in Wijbosch gedirigeerd vanaf waar het startsein werd gegeven. Naast de vele meegekomen supporters van de wedstrijdploegen kwamen ook vele overige nieuwsgierigen een kijkje nemen.

SCENARIO

In een bedrijfspand aan de Duinweg in Schijndel woedde een felle brand. De brandweer van Schijndel zette hierbij twee tankautospuiten en een waterwagen in. In verband met deze inzet werd de officier van dienst (OVD) van de wedstrijdploeg gealarmeerd. Vanwege het escaleren van de brand werden medewerkers verzocht om onder andere heftrucks in veiligheid te brengen. Echter in de haast valt één van de heftrucks van een trailer waarbij één persoon bekend raakt onder deze heftruck. Voor deze klus word de wedstrijdploeg ingeschakeld.

Als de wedstrijdploeg is ingezet op de hulpverlening krijgt de OVD het bericht dat de bevelvoerder welke is ingezet bij de brand geen contact meer krijgt met twee manschappen in het brandende pand. Hierop wordt de noodprocedure eigen personeel in werking gesteld en is het schakelen voor de wedstrijdploeg. Na overleg met de ambulancedienst blijkt dat het slachtoffer onder de heftruck stabiel is en kan men ingezet worden om de brandweerlieden op te sporen. Wanneer de wedstrijdploeg deze brandweerlieden aantreft blijkt het om een misverstand te gaan. De manschappen hadden hun portofoon op een verkeerd kanaal staan en na overleg gaan zij verder met de brandinzet.

Uiteindelijk kan de beknelde persoon onder de heftruck vandaan gehaald worden en overgedragen worden aan de ambulancedienst. Na verloop van tijd wordt de OVD geconfronteerd met de mededeling dat er in de kelder van loods nog drie werknemers zitten ingesloten wegens rookontwikkeling in het pand. Wegens drukte in de regio krijgt hij via de meldkamer te horen dat eenheden uit de omgeving niet beschikbaar zijn en is het de taak aan de wedstrijdploeg om hierop in te zetten. Inmiddels is ook een hoogwerker gearriveerd welke van bovenaf het brandverloop in kaart brengt. Wanneer de slachtoffers in veiligheid zijn gebracht is de OVD nog bezig met eigenaren van omliggende bedrijven die beklag komen doen dat men onder andere geen stroom meer heeft.

PRIJSUITREIKING

Na afloop van deze geslaagde wedstrijddag vond omstreeks 19.30 uur de prijsuitreiking plaats in de multifunctionele accommodatie ‘t Spectrum aan de Steeg in Schijndel. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester van Rooij van de gemeente Meierijstad. Maar voor dat gebeurde, werd iedereen die zijn / haar steentje had bijgedragen aan deze dag bedankt voor hun inzet en werden enkele tips en tops meegegeven aan de deelnemende wedstijdploegen. Uiteindelijk bleek de wedstrijdploeg uit Dirksland de meeste punten te hebben behaald en heeft zich hiermee bekroond tot landskampioen. Op de tweede plaats eindigde Neerijnen West en brandweer De Beerzen behaalde de derde plaats.



Op de foto's ziet u de wedstrijdploeg van Dirksland in actie.