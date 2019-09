Douane onderschept 1500 kilo cocaïne in Rotterdamse Haven

Afgelopen zondag heeft de Douane tijdens een controle in de Rotterdamse haven ruim 1.500 kilo cocaïne onderschept. 'De drugs zaten verstopt in een container geladen met bananen en was afkomstig uit Colombia', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.