OM eist 15 maanden cel om voorhanden hebben van zwaar illegaal vuurwerk

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Zwolle 15 maanden cel geëist tegen een verdachte voor het in voorhanden hebben van een grote hoeveelheid in Polen besteld illegaal vuurwerk.

Gevaar van massa-explosie

Het onderzoek naar deze verdachte kwam voort uit een ander omvangrijk vuurwerkonderzoek. Verdachte bestelde volgens het OM tenminste 17 keer vuurwerk in Polen en liet dit thuis en later bij zijn schoonouders afleveren om het vervolgens met zijn eigen, niet voor vuurwerk bestemde, auto te vervoeren naar een opslaglocatie in Groningen. Dit betekent dat een aanrijding een massa-explosie midden op de snelweg tot gevolg had kunnen hebben. Het gaat in totaal om een grote hoeveelheid Shells, lawinepijlen en knalvuurwerk zoals Cobra’s. Zwaar vuurwerk waarvan het verboden is dat een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis dat voorhanden heeft.

PostNL-medewerkers in gevaar gebracht

Verdachte heeft door zijn handelen zichzelf evenals verschillende argeloze burgers en werknemers van PostNL in gevaar gebracht. Dit vuurwerk kan massa-explosief reageren. Dat betekent dat als er één stuk vuurwerk afgaat de hele partij explodeert. Het spreekt voor zich dat de kans op dodelijk of zwaar letsel aanwezig was. Beschadiging van een woning of ander materieel ligt ook voor de hand. Er is dus sprake geweest van een levensgevaarlijke situatie.

Ernst van de feiten en strafeis

'Het eerste vuurwerkslachtoffer van 2019 is alweer gevallen. Dat was het bericht dat ik onderweg naar de rechtbank op de radio hoorde. Een jonge jongen is de rest van zijn leven getekend door één stuk illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is, in handen van een niet-professionele en daartoe bevoegde deskundige, een tikkende vuurwerkbom. Nog gevaarlijker wordt het als iemand, zoals deze verdachte, besluit om dit zware vuurwerk te bestellen in het buitenland en dit vuurwerk te laten verzenden per post. Daarmee brengt hij argeloze derden in levensgevaar. Met deze hoeveelheid vuurwerk had verdachte de hele woonwijk kunnen opblazen,' aldus de officier.

Voorlichting geven op scholen

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar vindt zij hier dan ook op zijn plaats. Ook eist de officier de bijzondere voorwaarde dat verdachte voorlichting gaat geven op middelbare scholen, samen met de politie. De rechtbank doet op 14 oktober 2019 uitspraak.