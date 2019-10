Automobiliste gewond na botsing tegen boom bij Eext

Een automobiliste is woensdagmiddag frontaal tegen een boom gereden bij Eext. Zij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Van de weg geraakt

De vrouw reed op de Heiakkers ten oosten van het dorp toen zij door onbekende oorzaak van de weg raakte. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de brandweer. De brandweer bleek uiteindelijk niet nodig.

Rookontwikkeling

De brandweer is vermoedelijk opgeroepen omdat er rookontwikkeling in de auto was, die rook was afkomstig van de airbags bleek niet veel later. De auto is door een bergingsbedrijf weggehaald.