Gaan boeren Schiphol bezetten?

Volgens RTV-Drenthe zou het gaan om een oproep op verschillende WhatsApp-groepen van boeren. „Stuur door naar alle boeren. De routes worden bekendgemaakt op de dag voor de demonstratie”, aldus een bericht dat rondgaat. Na ’Schiphol’ worden nog meer nieuwe acties niet uitgesloten. „We gaan net zo lang door tot het gaat veranderen.”

Uit een peiling van onze redactie, lijkt de boer niet van plan om af te reizen naar Schiphol.

Plannen zoals het verminderen van de veestapel zijn de boeren een doorn in het oog, terwijl volgens hen de stikstofcrisis veel effectiever kan worden aangepakt door de luchthaven af te sluiten. Gisteren, tijdens het boeren protest in Den Haag, wist minister Schouten de meeste boeren 'tevreden' te stellen door te verklaren dat het kabinet niet van plan is de veestapel te halveren. In ieder geval niet zolang zij aan het roer is.