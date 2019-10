Drie inbrekers aangehouden in Hilversum

Omstreeks 11.00 uur kreeg de politie de melding van een inbraak aan een woning aan de Gazellestraat in Hilversum. De melder zag twee mannen in een steegje lopen die aan deuren van woningen aan het voelen waren in de Gazellestraat en kon ook een duidelijk signalement doorgeven. Twee onopvallende agenten waren in de buurt en konden meteen poolshoogte nemen. De meldkamer kreeg ondertussen nog een melding binnen dat er twee mannen in een achtertuin zouden staan van een woning. Toen de mannen in de gaten kregen dat er politie in de buurt was zetten zij het op een rennen, waarop een achtervolging volgde. Uiteindelijk lukt het de agenten om de twee mannen aan te houden. Ook de man die klaar zat in een auto is aangehouden. De drie mannen zijn ingesloten voor onderzoek.