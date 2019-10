Verdachte situatie Almere, passagiers uit voorzorg uit stadsbus gehaald

De politie heeft vrijdagmiddag rond 14.00 uur in Almere, in verband met een verdachte situatie aan de Bintangweg in de Sieradenbuurt in Almere, de aanwezige passagiers uit voorzorg uit een stadsbus gehaald. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.