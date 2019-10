Verdachte dodelijk verkeersongeval aangehouden

Bij het verkeersongeval was een tweede auto betrokken waarvan de bestuurder was gevlucht. De politie heeft een Burgernetbericht verspreid met het signalament van de gezochte verdachte. Ook is er door een speurhondengeleider en met warmtecamera‘s gezocht naar de man. De verdachte kon door de politie in Brabant zaterdag rond 2.30 uur worden aangehouden in zijn woning in Eindhoven. Van de 58-jarige verdachte is bloed afgenomen en hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij is ingesloten. De auto bleek eerder op vrijdag te zijn gestolen in Nuth. TTOV stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeval. De beide auto‘s zijn voor onderzoek in beslag genomen.