Jongetje (3) overleden bij ongeval op Urk

Rond 13.00 uur kwam het jongetje in een smalle straat in Wijk 5 in aanrijding met een automobilist. Ondanks de snelle medische hulp, overleed de kleuter in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en hierbij verleent de bestuurder alle medewerking.

