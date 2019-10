Minister Bruno Bruins krijgt als eerste verbeterde griepprik

Vandaag ontvangt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg de eerste verbeterde griepprik in het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. De vaccinatie is bedoeld om aandacht te vragen voor het halen van de griepprik door zorgpersoneel. Daarom doet de minister ook een oproep gericht aan al het personeel van ziekenhuizen. Volgende week start een campagne voor griepvaccinatie bij medisch personeel onder het motto ‘Haal je #prikkie en #voorkomgriep’.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg): “Gelukkig is het aantal zorgverleners dat de griepprik afgelopen jaar heeft gehaald verdubbeld, maar het is nog niet genoeg. Ik heb zelf zojuist de prik gehaald in het Zuyderland Ziekenhuis en roep bij deze alle verpleegkundigen en artsen op hetzelfde te doen. Iedere extra medewerker die zich laat vaccineren draagt bij aan het tegengaan van de griep”.

Griepprik zorgpersoneel

Het griepseizoen is weer in aantocht. Afgelopen griepseizoen heeft 24% van het zorgpersoneel zich laten inenten tegen de griep. Dat is een verdubbeling van het jaar ervoor. Daar staat tegenover dat ook afgelopen griepseizoen 400.000 mensen ziek werden door het virus en bijna 3000 mensen overleden aan de gevolgen van griep. Dit jaar wordt in ons land voor het eerst een nieuw type griepprik gebruikt, het zogenaamde quadrivalent type. Het vaccin beschermd tegen vier extra griepvirussen. Op dit moment laat staatssecretaris Paul Blokhuis een onderzoek doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid om de griepvaccinatie voor zorgverleners te verplichten. De uitkomsten worden voor het eind van dit jaar verwacht.