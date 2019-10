Autofabriek VDL Nedcar schrapt 700 banen

De omzet van VDL Groep is tijdens het eerste halfjaar van 2019, conform verwachting, licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat is in vergelijking met de eerste twee kwartalen van 2018 gestegen. De belangrijkste verklaringen voor de gedaalde omzet zijn dat VDL dit jaar minder auto’s bouwt dan vorig jaar en de afnemende vraag in de halfgeleiderindustrie. VDL verwacht dat ook in de tweede helft van het kalenderjaar de economie verder zal afvlakken. Desondanks bestaat er bij het industriële familiebedrijf uit Eindhoven vertrouwen in de rest van 2019.

Vooruitzichten

VDL Groep verwacht dat in de tweede helft van 2019 de economische groei verder zal afvlakken. In Duitsland, onze belangrijkste afzetmarkt, wordt bijvoorbeeld gezinspeeld op een mogelijke recessie in het derde kwartaal. Verder zien we dat door de mondiale handelsconflicten het consumentenvertrouwen in China, een belangrijke graadmeter, fors is teruggelopen. Dat heeft consequenties voor de verkoop van luxueuze Europese producten, bijvoorbeeld auto’s en alles waar een chip in zit.