Moeder (27) ‘Sloterplasbaby’ vrijgesproken

De moeder van de dode baby die in 2016 aan de Sloterplas in Amsterdam werd gevonden, wordt vrijgesproken van het verbergen van het lijkje. 'De rechtbank kan niet vaststellen dat de vrouw de bedoeling had om het kindje te verbergen toen zij het in een plastic tas achterliet in het park', zo laat de rechtbank Amsterdam woensdag weten.

Ongeplande zwangerschap

Het dode kindje werd gevonden door een voorbijganger. Politieonderzoek leidde uiteindelijk naar de nu 27-jarige vrouw. Zij bekende dat zij de moeder was en verklaarde dat zij niemand over haar ongeplande zwangerschap had verteld. Volgens haar was de baby dood ter wereld gekomen. Uit angst voor ontdekking door haar familie besloot ze het lichaam in een tas achter te laten in het Sloterpark. Ze zou de tas bij een boom vlakbij een pad hebben neergelegd, omdat ze wilde dat haar kindje werd gevonden en een begrafenis zou krijgen.

Te veel onduidelijk gebleven

De rechtbank stelt vast dat er in de zaak veel onduidelijk is gebleven. Zo kon er geen zekerheid worden gekregen over de oorzaak en het moment van het overlijden van het kindje. De vrouw zegt zich niet te kunnen herinneren wanneer het kindje precies werd geboren en wanneer zij het in het park achterliet. Het is dus ook niet duidelijk hoe lang het kindje in het park heeft gelegen en wat er in de tussentijd mee is gebeurd. De plek waar de vrouw de tas naar eigen zeggen achterliet is niet dezelfde als waar de tas uiteindelijk werd gevonden. Ook is de tas in aanraking geweest met water, maar het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd.

Tas op zichtbare plek

Wat de rechtbank wel kan vaststellen is dat zowel de plek die de moeder heeft aangewezen als de uiteindelijke vindplaats van de tas, redelijk goed zichtbaar zijn vanaf het pad of het daar gelegen uitkijkpunt.

Vrijspraak

Al met al komt de rechtbank tot de conclusie dat uit het dossier niet blijkt dat de vrouw de bedoeling had de dood van het kindje of de doodsoorzaak geheim te houden. Wat de vrouw heeft gedaan is verontrustend en verdrietig, maar niet strafbaar. Daarom wordt zij dan ook vrijgesproken.