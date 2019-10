Drugsdealers accepteren geen 'nee' en duwen mannen in het water

In de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks 04.00 uur, werden twee jongemannen op de Grote Kade in Goes aangesproken door twee voor hen onbekende mannen. Ze raakten in gesprek en op een gegeven moment zouden de twee onbekenden hebben geëist dat de jongemannen drugs van hen zouden kopen.

'Nee'

'Beide jongemannen gingen daar niet op in, maar de twee onbekenden accepteerden kennelijk geen ‘nee’ en duwden de twee jongemannen in het water bij de Grote Kade', zo meldt de politie woensdag. 'De twee konden op eigen kracht het water uit klimmen. Surveillerende politieagenten zijn even later aangesproken en er is een onderzoek gestart', aldus de politie.

Signalement

De politie is op zoek naar getuigen van het voorval, of mogelijk zelfs mensen die ook zijn lastiggevallen door de twee onbekende mannen.

Signalement

Man 1: Een magere, blanke man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij droeg een donkere jas met een capuchon.

Man 2: Een magere, getinte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een jas met een camouflageprint. Deze man is langer dan man 1, vermoedelijk langer dan 1.85 meter en ook deze man heeft een mager postuur.