Mannen (25) voor 15 en 20 jaar cel in voor liquidatiepogingen

Woensdag zijn twee 25-jarige mannen door de rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan een liquidatiepoging van twee personen in april 2016 in Amsterdam. Een van de twee is bovendien schuldig aan betrokkenheid bij een moordpoging op twee mannen in november 2014 in Almere en aan de voorbereiding van nóg een liquidatie in 2017. 'Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De andere man moet 15 jaar de gevangenis in', zo meldt de rechtbank woensdag.

2014: Liquidatiepoging Almere

In de vroege ochtend van 1 november 2014 ontplofte er in Almere een explosief onder een rijdende auto. Terwijl de twee inzittenden vluchtten, werden ze onder vuur genomen met onder meer een automatisch wapen. Er werden ten minste 37 kogels op hen afgevuurd. Desondanks wisten beide mannen te ontkomen. Een getuige zag na de schietpartij een BMW wegrijden, terwijl een van de mogelijke schutters uit het raam hing met een automatisch wapen. De auto werd later uitgebrand gevonden in Muiderberg. Een tweede vluchtauto brandde een paar dagen later uit in Amsterdam.

Vluchtauto

Onder andere op basis van afgeluisterde gesprekken stelt de rechtbank vast dat de 25-jarige man een aandeel in de liquidatiepoging heeft gehad. Hij zat in de BMW, is overgestapt in een andere vluchtauto en heeft deze later in brand gestoken. Op basis van het dossier kan niet worden vastgesteld dat hij zelf ook op de twee mannen heeft geschoten. Hij wordt daarom veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moordpoging, maar vrijgesproken van het medeplegen ervan.

2016: Liquidatiepoging Amsterdam

Dat geldt niet voor een liquidatiepoging in Amsterdam in april 2016. Hier is bewezen dat beide 25-jarige mannen medeverantwoordelijk zijn voor de aanslag op het leven van twee mannen in de Burgemeester Vening Meineszlaan in Amsterdam Nieuw-West. Daarbij werd een auto met daarin de twee mannen vanaf een scooter onder vuur genomen met een automatisch wapen. De aanslag mislukte doordat het wapen haperde. Uit onder andere gekraakte PGP-gesprekken blijkt dat de twee 25-jarigen, samen met twee anderen, op professionele wijze verantwoordelijk waren voor zowel de uitgebreide voorbereiding van de aanslag, als bij de daadwerkelijke uitvoering ervan.

2017: Voorbereiding liquidatie Amsterdam / Almere

De man die 20 jaar de gevangenis in moet, was ook betrokken bij het voorbereiden van een - uiteindelijk verijdelde – liquidatiepoging in Amsterdam en Almere. Hij had een belangrijk aandeel in het vooroverleg, de planning en het maken van afspraken.

Extreem en roekeloos geweld

Alle misdrijven komen voort uit een aanhoudend conflict tussen criminele groeperingen, dat in 2012 ontstond na een ruzie over een partij drugs. Het extreme en roekeloze geweld dat met het conflict gepaard gaat, zorgt voor enorme onrust in de maatschappij, onder andere in Amsterdam, waar steeds vaker zeer gewelddadige incidenten voorkomen. Het gevoel van onveiligheid, machteloosheid en angst neemt toe, ook doordat de schietpartijen op openbare plaatsen plaatsvinden en doordat duidelijk is dat de daders het risico om ook onschuldige slachtoffers te maken, niet schuwen. De rechtbank rekent het beide mannen zwaar aan dat ook zij een zeer belangrijk aandeel in dit alles hebben gehad.