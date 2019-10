Brand in flatwoning Groningen

De brandweer rukte met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uit. Bij aankomst kwam er veel rook uit de woning. Door de snelle inzet van de brandweer kon de brand beperkt blijven tot één woning. Omliggende woningen liepen lichte rookschade op.

Het vuur was rond 14.00 uur onder controle. De oorzaak zal onderzocht worden.

Aan de Grote Beerstraat in Groningen zijn we met meerdere brandweerwagens ter plaatse voor een brand in een appartement. De eerste eenheid is gestart met bluswerkzaamheden, de tweede eenheid assisteert bij de ontruiming van omliggende appartementen.