Boze boeren vertrekken uit Leeuwarden na toezegging Provincie

Al de hele vrijdagochtend en -middag is de binnenstad van Leeuwarden bijna niet bereikbaar vanwege een boerenprotest. Ongeveer 200 tractoren zijn vrijdagochtend de binnenstad ingereden.

Provinciehuis

De boze boeren gingen naar het Provinciehuis om daar hun beklag te doen over de maatregelen die het kabinet wil nemen vanwege de stikstof. Zij vinden de maatregelen veel te rigoureus. Door deze maatregelen zitten de boeren klem en kunnen zij niet verder met hun boerenbedrijf laat staan verder uitbreiden. Eerder vanochtend hielden boeren in het Provinciehuis in Den Bosch ook een soortgelijk protest.

Nieuwe acties

Op 16 oktober gaan de boeren van Farmers Defence Force ook weer opnieuw actievoeren. Tijdens de Agractie vorige week in Den Haag kreeg de politiek wel een ultimatum van vier weken, maar dat duurt een aantal boeren te lang. De boeren gaan op 16 oktober weer op pad met de tractor om te demonstreren tegen het landbouwbeleid. Dit heeft actiegroep Farmers Defence Force eerder al laten weten. De nieuwe actie zal ergens in de Randstad plaatsvinden, maar de exacte locatie is vooralsnog geheim.

Update 16.00 uur

Nadat gedeputeerde Johannes Kramer tegenover de boeren beloofde dat hij besloten heeft de stikstofregels in te trekken verlieten de boeren het Provinciehuis. Rond 16.00 uur stapten zij weer in hun trekkers en reden de stad uit.