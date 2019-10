Twee mannen gewond na steekpartij bij Music Dome Kerkrade

In de nacht van zaterdag op zondag zijn rond 02.00 uur in Kerkrade twee gewonde mannen aangetroffen nabij het Music Dome. Dit meldt de politie zondag.

Vechtpartij

'De twee mannen waren eerder die avond gewond geraakt na een vechtpartij', aldus de politie. Beide slachtoffers hebben lichte verwondingen. Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis, de ander is ter plekke medisch behandeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt wat de aanleiding was van het incident en wat er precies is gebeurd. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Getuigen van het incident wordt dringend verzocht zich te melden via 0900-8844.