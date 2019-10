Bijna 27 jaar cel en 3 miljoen schadevergoeding voor aanslag Amsterdam CS

Twee Amerikanen met mes aangevallen

De man reisde in de vroege ochtend van 31 augustus 2018 per trein vanuit het Duitse plaatsje Ingelheim naar Amsterdam. Rond 11.30 uur stapte hij uit op het Centraal Station. Ruim een half uur later viel hij met een mes de twee Amerikanen aan, die op dat moment met hun echtgenotes in de rij stonden bij een OV-informatiebalie. De slachtoffers werden van achteren aangevallen en raakten beide ernstig gewond. Door zeer alert en kordaat optreden van de politie kon de man razendsnel met een pistoolschot worden uitgeschakeld.

Belediging Mohammed

De man handelde vanuit een terroristisch motief. Hij pleegde zijn daad omdat hij vond dat zijn religie en de profeet Mohammed waren beledigd. Deze beledigingen zouden zijn gedaan door alle Nederlanders, en Geert Wilders in het bijzonder, omdat hij een cartoonwedstrijd had georganiseerd en Nederland dat had toegelaten. De man heeft verklaard dat hij in actie wilde komen tegen alle ‘wrede en oneerlijke mensen’ van Nederland en dat hij erop uit was zoveel mogelijk mensen te doden.

Razendsnel politieoptreden

Dat de man in de volle stationshal niet meer dan twee slachtoffers heeft kunnen maken, is te danken aan het snelle handelen van de dienstdoende politiemannen.

Dat geldt in het bijzonder voor de politieman die de man niet alleen kort voor de aanslag in de gaten kreeg, maar hem ook daadwerkelijk uitschakelde en daarmee het risico op meer slachtoffers binnen enkele seconden wegnam.

Levens verwoest

Ondanks dat de dreiging snel ten einde was, heeft de aanval een verwoestend effect gehad op de twee Amerikanen en hun echtgenotes. Een van de twee mannen werd in zijn rug gestoken en zal nooit meer zelfstandig kunnen lopen. Zijn vrouw kreeg bovendien twee maanden na de aanslag een miskraam. Het is nu nog maar de vraag of zij ooit kinderen kunnen krijgen. Het andere slachtoffer liep een zenuwbeschadiging op en kan daardoor een van zijn handen mogelijk permanent niet goed meer gebruiken.

Psychologisch onderzoek

Er zijn uitgebreide pogingen gedaan om de man psychologisch en psychiatrisch te onderzoeken, maar hij heeft hieraan slechts gedeeltelijk meegewerkt. Uit de informatie die alle onderzoeken wél hebben opgeleverd, blijkt weliswaar dat hij is geradicaliseerd en er zeer extreme gedachtes op nahoudt, maar er kan niet worden vastgesteld dat hij een psychische stoornis heeft. Om die reden legt de rechtbank hem dan ook geen tbs op.

Maximale straf

De 20-jarige man heeft tijdens zijn proces nooit spijt betuigd of berouw getoond, maar juist herhaaldelijk aangekondigd dat hij weer hetzelfde zal doen als zijn geloof opnieuw zou worden beledigd. Daarmee is het recidiverisico zeer hoog en de rechtbank vindt het dan ook noodzakelijk dat de maatschappij zo lang mogelijk tegen de man wordt beschermd. De rechtbank ziet in dit alles reden hem te veroordelen tot de hoogste straf die de wet in dit geval toelaat.