Man op tijd uit auto ontsnapt voor aanstormende trein Boxtel

Woensdagavond heeft een trein in Boxtel een auto geramd die door een navigatiefout op het spoor was terechtgekomen. De hevig geschrokken bestuurder wist op tijd de auto te verlaten en raakte alleen lichtgewond.

Navigatiefout

De trein kwam rond 23.20 uur met de auto in botsing op de spoorwegovergang aan de Tongeresestraat in Boxtel. Door een navigatiefout is de auto op de spoorbaan terechtgekomen en vervolgens geramd door een trein.

Treinverkeer gestremd

Het treinverkeer tussen Boxtel en Den Bosch werd door het ongeval ontregeld er reden tot zeker tot 03.00 uur geen treinen. ProRail is druk bezig geweest om de gestrande trein weg te krijgen. De totaal verwoest auto is weggetakeld door een bergingsbedrijf.