Grote brand in Vlaardingen

De brandweer in Vlaardingen rukte donderdagmiddag uit voor een brand in een bedrijfsverzamelgebouw.

Bij aankomst hing er rook in het pand aan de Marconistraat en volgens de brandweer zou er daadwerkelijk brand zijn geweest in het pand. Wat er gebrand heeft is niet duidelijk.

De brandweer heeft uit voorzorg opgeschaald vanwege rookontwikkeling die in het gebouw toenam nadat de brand geblust leek.

De brandweer doet onderzoek en richt zich vooral op de ventilatiekanalen van het pand.