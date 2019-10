Politie onderzoekt schietincident Zuilenburg

Een jongen van 17 jaar is vrijdagavond op de Zuilenburg in de wijk Sterrenburg neergeschoten. Inmiddels is hij buiten levensgevaar. De politie roept getuigen op, die nog niet met de politie hebben gesproken.

Het was rond 22.30 uur dat de jongen met een vriend op de Zuilenburg liep toen hij werd beschoten. De schutter of schutters gingen er vandoor en lieten het slachtoffer met zijn verwondingen achter. De 17-jarige jongen uit Dordrecht is in het ziekenhuis behandeld. De politie heeft een deel van de Zuilenburg afgezet voor onderzoek.