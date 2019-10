Automobilist aangehouden die op groep mensen inreed

Op zondagochtend 20 oktober in alle vroegte werd de politie gealarmeerd over een aanrijding tussen een personenauto en een aantal personen ter hoogte van een terras op de Keizerstraat / Brink. De auto zou daar het terras op zijn gereden. De politie ging direct ter plaatse en deed onderzoek. Tegen het eind van de ochtend werd een 37-jarige verdachte uit Deventer aangehouden.

Ronde de klok van 5.30 uur ontving de politie de melding van dit voorval. Daar was al te horen dat de betrokken personenauto van het merk Audi Q7 na de aanrijding was weggereden. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en aantal andere eenheden zochten in de omgeving naar een voertuig dat aan de beschrijving voldeed. Ter plaatse was de eerste zorg voor de vijf slachtoffers. Op de plaats van het incident bleken terrasstoelen en terrasschotten te staan. Deze lagen her en der verspreid over de stoep aldaar. Vier van de slachtoffers werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de vijf slachtoffers kon ter plaatse worden behandeld.

Conflict voorafgaand aan dit incident

Agenten spraken ter plaatse met getuigen. Volgens die getuigen was er voorafgaand aan dit incident een fikse ruzie geweest. De bestuurder van de Audi zou hier vermoedelijk ook bij betrokken zijn geweest. Eén van de andere vermoedelijke betrokkenen bij dat conflict is daar ter plaatse voor verhoor aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie houdt er ook rekening mee dat de aanrijding opzettelijk is veroorzaakt. De informatie van getuigen leverde ook de mogelijke identiteit van de bestuurder van die Audi. Aanvullend onderzoek door de politie bevestigde deze vermoedens. Voor de politie was het van belang dat deze inmiddels bij ons bekende verdachte snel werd aangehouden. Om verdere escalatie te voorkomen werd hij verzocht zich zo snel mogelijk te melden bij de politie.

Aanhouding verdachte

Tegen het eind van de ochtend meldde de 37-jarige verdachte, die verdachte werd van het besturen van de Audi, zich elders in Nederland. De verdachte is aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Vervolgonderzoek

Naast het onderzoek naar de verblijfplaats van de verdachte werden er door de politie relevante sporen verzameld en werd er met getuigen gesproken. Hierbij komt ook het onderzoek naar het motief dan wel de aanleiding aan de orde.