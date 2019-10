Man aangehouden op verdenking van stalking

De politie heeft zaterdag 19 oktober 2019 buiten heterdaad een 38-jarige man uit Goes aangehouden op verdenking van stalking. De man wordt ervan verdacht al langere tijd actief te zijn geweest in de wijk Goes-Oost en bij diverse mensen naar binnen te hebben gegluurd.

De politie ontving de afgelopen maanden diverse meldingen over een man die bij woningen naar binnen zou gluren. De man zou vooral in de avonduren actief zijn in de wijk Goes-Oost en daarbij ook op daken klimmen. De politie stelde een onderzoek in en had dankzij buurtonderzoeken een signalement van de gluurder.

Afgelopen woensdag, 16 oktober, wist een omstander de man op heterdaad te betrappen, maar kon hij wegkomen. Het onderzoek kwam hierna in een stroomversnelling en leidde naar een 38-jarige inwoner van Goes. Hij is zaterdag buiten heterdaad aangehouden en werkt volledig mee aan het onderzoek. De man krijgt hulp aangeboden en is na verhoor in vrijheid gesteld.