Geldboetes van 1000,- euro geëist in zaak burgemeesterslek

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een geldboete geëist van duizend euro onvoorwaardelijk tegen twee verdachten in de zaak rond de benoeming van de nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch in 2017. Dit meldt het OM maandag.

Verbazing

De verbazing was groot toen het Brabants Dagblad op woensdag 12 juli 2017 tot op detailniveau publiceerde over de kandidaten en de procedure rond de benoeming van de nieuwe burgemeester. Na een aangifte van de Commissaris van de Koning werd door de Rijksrecherche een onderzoek gestart naar het lekken van informatie vanuit de vertrouwenscommissie. Een ex-wethouder en een raadslid van de gemeente kwamen in de loop van het onderzoek als verdachten naar voren. Ze stonden vandaag voor de rechter.

Bewijzen

In het onderzoek werd met een groot aantal getuigen gesproken. Het gaat onder meer om collega’s van de verdachten. Ook werden telefoongegevens geanalyseerd. Op basis van het onderzoek concludeert het OM dat het raadslid informatie uit de vertrouwenscommissie heeft gelekt naar de ex-wethouder. Die zou de informatie vervolgens hebben gedeeld met andere wethouders. Er is in de ogen van het OM voldoende bewijs dat de ex-wethouder en het raadslid hun ambtsgeheim hebben geschonden.

'Geheimhouding is er niet voor niets'

Tijdens de zitting gingen de officieren uitgebreid in op het belang van vertrouwen tijdens de procedure: 'Het is niet voor niets een vertrouwenscommissie. En er werd niet voor niets ‘tot vervelens aan toe’ tijdens de sollicitatieprocedure herhaald dat er geheimhouding op rust. Iedereen die een kans wil maken op die positie moet zich vrij voelen te reageren, zonder dat dat op straat ligt. Maar ook gedurende de procedure is er groot belang bij geheimhouding van de personen en redenen waarom iemand wel of niet op gesprek mag komen, waarom iemand na een gespreksronde is afgevallen en waarom iemand wel of niet geschikt wordt bevonden.'

Strafrechtelijke reactie

De officieren van justitie waren maandag helder in hun oordeel: 'Door dit lek is het vertrouwen van burgers in de integriteit van het openbaar bestuur ernstig geschaad. Dat is een ernstige zaak en het vraagt in onze ogen om een duidelijke strafrechtelijke reactie, ook met het oog op toekomstige benoemingsprocedures.'

Twee jaar oude aangifte

Bij het bepalen van de hoogte van de strafeis is niet alleen rekening gehouden met de ernst van het verwijt, maar ook met een aantal andere omstandigheden. De aangifte is bijvoorbeeld van meer dan 2 jaar geleden, de aanhouding van het raadslid is iets meer dan 2 jaar geleden en de aanhouding van de ex-wethouder is bijna 2 jaar geleden. Een deel van dit tijdsverloop komt door de gang van zaken nadat bekend was geworden dat er bijzondere opsporingsmiddelen tegen een journalist waren ingezet. Verder hebben de verdachten geen relevante documentatie. Het OM eist een geldboete van duizend euro onvoorwaardelijk tegen de twee verdachten. Uitspraak in de zaak is op 4 november.