Voorlopige schade provinciehuis Groningen ruim 14.000,- euro

De voorlopig geschatte schade aan het provinciehuis in Groningen, na de protestacties van maandag 14 oktober, bedraagt ruim 14.000,- euro. Dit heeft de provincie Groningen bekendgemaakt.

Drie kostenposten

'De materiële kosten die de provincie heeft gemaakt om het gebouw weer netjes te krijgen vallen uiteen in drie posten: de reparatie van de voordeur, het vervangen van het glas-in-loodraam en de schoonmaak van de buitenzijde van het provinciehuis, de gang en kantoren binnen het bestuursgebouw', aldus de provincie. Het gras op het Martinikerkhof is gemeentegrond. De provincie heeft daarom geen rol in het herstellen van deze schade.

Reparatie voordeur

De voordeur is afgelopen dinsdag gerepareerd. De kosten vallen uiteen in de extra beveiligingskosten gedurende de reparatie van de toegangsdeur op de maandagavond en op de dinsdag; het voorzien van een noodoplossing door een timmerman afgelopen maandag om de deur voor de nacht weer sluitend te krijgen; de definitieve herstelwerkzaamheden door een timmerman en een schilder op de dinsdag en de materiaalkosten van deur, dorpelherstel en elektronisch slot. De totale kosten hiervan bedragen € 5.600 euro.

Herstel glas-in-loodraam

De kosten voor een eerste inspectie van de glas-in-loodramen en het herstellen van het glas-en-loodraam dat is gesneuveld, bedragen € 1.250. We moeten nog uitzoeken of er nog meer glas-en-loodramen zijn beschadigd.

Schoonmaakkosten

De kosten voor schoonmaak van de kantoren en de buitenkant van het gebouw bedragen vooralsnog € 3.750, waarvan de kosten voor het schoonmaken van gang en kantoorruimten € 1.500 bedragen en de kosten voor het schoonmaken van de buitengevel vooralsnog € 2.250 euro. Een tweede ronde wordt nog ingepland, omdat het nog niet is gelukt alle eierstruif van de glas-in-loodramen te verwijderen.