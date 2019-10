Brandweer druk met uitslaande woningbrand Uithuizen

Vlak na het middaguur kreeg de brandweer woensdag een melding van een uitslaande woningbrand aan de Talmaweg in het Groningse Uithuizen. Dit heeft de brandweer woensdagmiddag laten weten.

Waterwinning

'Er bevonden zich geen personen meer in de woning. We hebben opgeschaald naar grote brand omdat de waterwinning op grote afstand ligt', aldus de brandweer.

Brand onder controle

Rond 14.00 uur meldde de brandweer dat zij de woningbrand onder controle had. Nd de woning te hebben gecontroleerd heeft de brandweer de woning geventileerd. Salvage kwam ook ter plaatse om de schadeafhandeling in gang te zetten voor de bewoners.