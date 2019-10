FNV: Leden stemmen in met cao KLM-grondpersoneel

Daarmee is de nieuwe cao KLM Grondpersoneel met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019 definitief. Tijdens de looptijd van twee jaar en negen maanden, krijgt het grondpersoneel in totaal 8,5 procent meer salaris.

Doorbraak

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de verhouding tussen vaste medewerkers en flex-personeel. Van den Brink: ‘Dat is echt een doorbraak, want op sommige afdelingen is nu de helft van de mensen uitzendkracht.’ Bij de afdelingen platform en bagagekelder daalt het percentage naar 20% flexcontracten, bij cargo naar 25% en bij de passagiersafhandeling naar 30%.

Roosters

Ook op het gebied van roosters verbetert de cao. Het aantal achter elkaar ingeroosterde uren van de zwaarste roosters wordt ingekort, waardoor er tussen de diensten meer hersteltijd komt. ‘Al met al zijn we heel tevreden. We hebben lang en intensief onderhandeld en toen duidelijk werd dat er geen goed resultaat te halen was, zijn we niet bang geweest om acties te organiseren’, aldus Van den Brink.