Vrouw raakt met auto te water bij Nieuw-Buinen

Vrijdagavond is in Drenthe een vrouw op de Zuidelijke Tweederdeweg bij Nieuw-Buinen met de auto in een sloot geraakt. Hierop werden diverse brandweerkorpsen opgeroepen, waaronder de duikploeg uit Emmen, maar die bleek niet nodig en werd vroegtijdig gecanceld.