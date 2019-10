Man (19) vrijgesproken die verdacht werd van mishandeling vrouw op Urk

Ongeregeldheden op Urk

Op 11 maart van dit jaar waren er ongeregeldheden op Urk. Twee groepen jongeren kregen het met elkaar aan de stok in de buurt van een snackbar. Later verplaatste de groep van enkele tientallen jongeren zich naar de woning van één van de jongeren. De moeder van die jongen is in haar woning geslagen en bedreigd waardoor zij op de grond terecht is gekomen. Terwijl ze daar lag is er op haar ingeschopt. De man uit Urk stond al eerder voor de politierechter. Die heeft toen bepaald dat er eerst meer getuigen moeten worden gehoord.

Geen overtuiging

De man heeft verklaard dat hij wel aanwezig was bij de woning – hij stond op de eerste rij – maar hij ontkent de vrouw te hebben geslagen en geschopt. Het slachtoffer en haar dochter hebben de man herkend, maar tijdens latere verhoren bleek dat deze herkenning is gebaseerd op verhalen van derden. Hierdoor heeft de herkenning minder overtuigingskracht. Andere getuigen hebben in het voordeel van de man verklaard. “Wat er precies is gebeurd, kan ik niet vaststellen. Wel staat vast dat een gezin is bedreigd en mishandeld”, aldus de politierechter. “Er zijn wettige bewijsmiddelen, maar ik moet ook de overtuiging hebben”. Er zijn te veel onduidelijkheden en tegenstijdigheden om tot wettig én overtuigend bewijs te komen.

Filmpje

Eerder heeft de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland een andere verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van twee jaar. Deze 22-jarige verdachte plaatste op social media een filmpje met dreigende tekst. Ook was op het filmpje te zien dat hij een wapen in zijn hand had. Een derde verdachte is door de kinderrechter veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en het betalen van een schadevergoeding. Deze 14-jarige jongen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij de vechtpartij.