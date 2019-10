Tilburger in kritieke toestand na motorongeval

Een 30-jarige Tilburger is vanmiddag zwaar gewond geraakt toen hij met zijn motor onderuit ging op de Moersedreef in Kaatsheuvel.

Een tweede motorrijder raakte daarbij licht gewond.

Het tweetal reed zondagmiddag, samen met nog een derde motorrijder voor hen, achter elkaar over de Moersedreef. De Tilburger reed als derde en raakte door nog onbekende oorzaak de achterzijde van de motor voor hem. Daardoor kwamen beide motorrijders ten val. Bij die val raakte de Tilburger zwaar gewond. Een toegesnelde traumahelikopter vervoerde hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. De andere motorrijder raakte licht gewond. Ook hij ging voor onderzoek naar het ziekenhuis. De motorrijder die voorop reed was niet betrokken bij de val en bleef dus ongedeerd.