Man en vrouw naar ziekenhuis na gewelddadige beroving

De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis overgebracht. De daders zijn ervandoor gegaan. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen om informatie.

Rond middernacht werden de slachtoffers op de Rucphensebaan belaagd door twee daders. De vrouw werd hierbij met vermoedelijk een slagwapen geslagen. Zij raakte hierdoor bewusteloos. De man probeerde de daders tegen te houden maar kwam hierbij ten val en werd ook geslagen. Ook hij raakte gewond. De daders zijn er met een tas vandoor gegaan. Ze renden weg in de richting van de Diamantdijk. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Signalement

Na de melding zijn meerdere politie-eenheden meteen in de omgeving van ‘ de Dijken’ uitgebreid gezocht naar de daders, maar hebben deze niet meer aangetroffen. Het gaat om twee jonge mannen ongeveer 1 m 85 lang met een sportief postuur. Ze droegen allebei een zwarte jas met een bontkraag en een zwarte joggingbroek. Was u getuige van de beroving? Weet u wie deze twee jongemannen zijn of heeft u mogelijk camerabeelden waarop mogelijk te zien zijn? Laat het de politie weten. U kunt tips doorgeven via 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006.