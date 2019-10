Drie gewonden en vijf aanhoudingen na schietpartij Veldhoven

Zondagavond zijn bij een schietincident in Veldhoven drie mensen gewond geraakt. 'Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis', zo meldt de politie maandag.

Vijf arrestaties

'Inmiddels zijn er ook arrestaties verricht. Het gaat om de drie mannen die in het ziekenhuis werden opgenomen, en twee andere mannen die vlak na de schietpartij door ons ter plaatse zijn gearresteerd', aldus de politie.

Sporenonderzoek

Op enkele plaatsen delict in Veldhoven wordt maandag nog uitgebreid sporenonderzoek verricht. De betrokken auto’s en een stadsbus staan nog steeds op de Traverse en zijn onderwerp van onderzoek. De politie kijkt of er camerabeelden beschikbaar zijn en getuigen worden gehoord. Het sporenonderzoek op de diverse plaatsen-delict loopt vandaag door. Daarvoor waren diverse wegen en straten afgezet. Hierdoor is enige verkeershinder ontstaan.

Bewuste confrontatie

Alle drie de gewonden zijn zondagavond door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zij zijn niet levensbedreigend gewond geraakt. Los van het feit dat twee groepen bewust de confrontatie lijken te hebben gezocht is nog veel onduidelijk over de toedracht en de aanleiding van het incident. Wij zijn in de omgeving van de Houtwal-Traverse-Smelen-Meerhovendreef zondagavond direct een onderzoek gestart naar de exacte toedracht.

Achtervolgingen

Rond 22.15 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er werd geschoten in de omgeving van de Houtwal. Meerdere auto’s zouden elkaar achtervolgen van de Houtwal in de richting van Veldhoven. Daarbij is meerdere keren geschoten. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in en komen tot stilstand. Meerdere mensen zouden vervolgens weggevlucht zijn uit de auto’s. Als agenten ter plaatse komen treffen ze in de auto nog één gewonde man aan.

Schotwond

Ook op de Heerbaan wordt even later een auto aangetroffen. Daarin zit eveneens een gewonde man. Ook deze auto en man lijken bij het incident betrokken te zijn. Korte tijd later melden zich drie mannen op het politiebureau in Veldhoven. Eén van hen heeft een schotwond. Alle drie zijn zij naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de mannen is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en ingesloten op het politiebureau.