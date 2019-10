Auto op Emelissedijk beschoten, verdachten ontkomen

Op de kruising Emelissedijk met de Reyerdijk in Rotterdam is maandagavond rond 22.15 uur op een auto geschoten. De auto raakte daarbij beschadigd. De twee inzittenden zijn enorm geschrokken maar verder ongedeerd. De slachtoffers spreken over een donkere auto waaruit is geschoten. de politie is op zoek naar de auto en de verdachten.