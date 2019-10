12 jaar en tbs voor kruipruimtemoord

Een 41-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en tbs met dwangverpleging voor onder andere het doodschieten van zijn jeugdvriend en het verstoppen van het lijk in de kruipruimte. Daarnaast moet hij de nabestaanden een schadevergoeding betalen van bijna 15.000 euro voor de begrafeniskosten.

Moest lijken op vermissing

De man maakte op 8 oktober 2018 in zijn eigen woning een einde aan het leven van zijn jeugdvriend en plaatsgenoot, door hem door het hoofd te schieten. Hierna stelde de man alles in het werk om het op een vermissing te doen lijken.

Hij heeft het lichaam van de man weggemaakt door het in stukken te zagen, de lichaamsdelen in zakken te stoppen en die vervolgens te verbergen in de kruipruimte van zijn woning. Ook haalde hij het pistool uit elkaar en gooide delen daarvan in het Noordhollandsch Kanaal bij Alkmaar.

Geen zelfmoord

De rechtbank gelooft niet dat het slachtoffer zelfmoord heeft gepleegd, zoals de man vanaf het begin heeft verklaard. Dit scenario is onvoldoende aannemelijk geworden. Volgens deskundigen was er een metaaldeeltje (van een plaatstalen voorwerp) tussen het pistool en het hoofd van het slachtoffer tijdens het schieten. Dat de man dit ontkent maakt zijn verklaring niet aannemelijk.

Hielp dagenlang zoeken

Het verlies van het slachtoffer veroorzaakte bij de nabestaanden veel leed en verdriet. Door de gruwelijke en respectloze wijze waarop de man met het lichaam van het slachtoffer is omgegaan, heeft hij extra veel leed aan de nabestaanden toegebracht. Dat het juist de jeugdvriend was die dit alles heeft aangericht is voor hen onverteerbaar.

Zij beschouwden de man als een vriend, die zelfs dagenlang heeft helpen zoeken. Dit terwijl hij ondertussen druk bezig was met het uitwissen van alle sporen en hij al die tijd wist dat het slachtoffer al lang dood was. De man heeft de partner, familie en vrienden van het slachtoffer ontnomen om op een waardige manier afscheid te kunnen nemen.

Heropening onderzoek na rapport

De officier van justitie eiste in april van dit jaar in eerste instantie vrijspraak voor de doodslag. Namens de nabestaanden werd vervolgens een rapport van een deskundige ingebracht, dat tot verdere vragen leidde van de rechtbank aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De rechtbank besloot hierop het onderzoek te heropenen.