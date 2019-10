Nederland heeft vandaag zijn eerste F-35

JSF

Toen het programma nog geen resultaat opleverde, werd de F-35 ook Joint Strike Fighter genoemd, maar sinds het ontwerp van Lockheed Martin het won van het ontwerp van Boeing (model X-32) is de naam F-35 Lightning II gekozen. De naam van het programma werd kort daarop ook F-35 Lightning II-programma. Deze straaljager is een doorontwikkelde versie van de Lockheed Martin-X-35.

F-35 Lightning II-jachtvliegtuig

De F-35 Lightning II is een multimission gevechtsvliegtuig. Dit betekent dat het toestel gelijktijdig verschillende taken kan uitvoeren. De F-35 vervangt het F-16-jachtvliegtuig, in gebruik sinds 1979. Het is een zogenoemd ‘5e generatie gevechtsvliegtuig’ met een uitgebreider sensorenpakket dan vorige generaties en stealth-eigenschappen. Dit maakt het minder zichtbaar voor (vijandelijke) radar. De F-35 wordt nog vaak JSF genoemd, of Joint Strike Fighter.

Vliegtuigspotters al vroeg uit de veren

Ook voor vliegtuigspotters was het vandaag een speciale dag. Daarom hadden zich donderdagochtend vroeg al enkele vliegtuigspotters opgesteld bij Vliegbasis Leeuwarden om de beste plek te hebben toen het eerste toestel donderdagmiddag, na een directe vlucht vanaf de assemblagefabriek in Italië, rond 15.00 uur zijn touchdown maakten.