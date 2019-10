Tweetal berooft 16-jarige door politie aangehouden automobilist

De politie in Roosendaal maakte woensdagmiddag wel een heel sterk staaltje van brutaliteit mee. In totaal werden drie jongens aangehouden.

Geld uit auto gestolen tijdens aanhouding

Allereerst hield de politie na een wilde achtervolging op een BMW een automobilist aan die 16 jaar bleek te zijn en dus geen rijbewijs had. Terwijl de agenten de 16-jarige jongen aanhielden wisten twee andere jongens geld uit de BMW te stelen en er op een fiets vandoor te gaan. Ook zij werden aangehouden.

Negeren stopteken

Een agent zag rond 14.35 uur op de Monseigneur Hopmansstraat een BMW rijden. De bestuurder trok zijn aandacht, dus reed de agent voor een controle achter deze auto aan. De automobilist negeerde een stopteken en reed er hard vandoor. De politie zette de achtervolging in. Op de Doctor Schaepmanlaan stopte de auto, waarna de agent de bestuurder kon aanhouden. De 16-jarige jongen uit Roosendaal moest in de politieauto plaatsnemen voor vervoer naar een politiebureau.

Bundeltje geld

Hierna werd de agent door enkele zeer attente mensen aangesproken, dat ze hadden gezien dat een jongen in de auto was gekropen en daarna iets onder zijn jas had gestopt en toen samen met een andere jongen was weggefietst. Er arriveerde nog een politie-eenheid, waarop twee agenten de achtervolging inzetten en het tweetal op het Doctor Poelsplein konden achterhalen. Een van de jongens overhandigde een bundeltje geld. Het bleek te gaan om twee jongens van 14 en 15 jaar oud uit Roosendaal. Ook dit tweetal werd aangehouden en voor verder verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

Politieonderzoek

In de auto werd een verboden mes en twee gripzakjes met hennep in beslag genomen. Ook bleek de automobilist geen rijbewijs te hebben. Van hem is een verklaring opgenomen. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij mocht woensdagavond rond 22.00 uur het politiebureau verlaten. Het gestolen geld bleek ruim driehonderd euro te zijn. Het tweetal heeft de nacht in een politiecellencomplex doorgebracht en wordt donderdag verhoord.