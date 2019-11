Agent gewond nadat man op hem was ingereden

Een politieagent is donderdagavond gewond geraakt toen een man bewust op hem was ingereden tijdens een controleactie nabij de Sint Servatiusweg ter hoogte van D‘n Herk.

Agenten wilde het voertuig controleren en gaven het voertuig een stopteken. De bestuurder van de auto reed vervolgens op een agent in en raakte hem met zijn voertuig. Daarbij liep de agent letsel op aan zijn onderlichaam, onbekend is nog waaruit dit letsel precies bestaat. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Aangehouden

De bestuurder van de auto kon meteen worden aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Venray. Zijn voertuig is voor nader onderzoek in beslag genomen. Meer informatie is momenteel niet bekend.