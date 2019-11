Brandweer vliegbasis Leeuwarden onthaalt eerste JSF met schadelijk schuim

Het onthaal van de eerste F-35 op Vliegbasis Leeuwarden is gisteren niet helemaal vlekkeloos verlopen. De brandweer heeft namelijk met schuim gespoten in plaats van water.

Volgens een woordvoerder van Defensie was het onbedoeld toen tijdens de ereboog van de brandweer met schuim werd gespoten. De F-35 is daarna schoongespoeld. Op dit moment wordt in samenwerking met fabrikant Lockheed Martin bekeken wat de eventuele gevolgen zijn.

Onbekend is of de brandweer het schuimvormend middel met PFOS heeft gebruikt. Zo ja, dan is de schade waarschijnlijk groter.